رغم تقدم المفاوضات.. زيلينسكي يحذر من استراتيجية "المماطلة" الروسية

تحت رعاية أمريكية وضغوط دولية مكثفة، اختتم الوفدان الروسي والأوكراني، اليوم الأربعاء، محادثات "صعبة" في سويسرا استغرقت ساعتين. وفيما وصف زيلينسكي المسار بـ "المتقدم والمعقد" في آن واحد، اتهم روسيا يتعمد تعطيل الحل السياسي، وسط ترقب لجولة قوية قادمة لم يُحدد موعدها بعد.

ضغوط أمريكية لتقديم تنازلات

وتُجرى هذه المفاوضات في جنيف تحت رعاية أمريكية، في ظل تصريحات مثيرة للجدل للرئيس دونالد ترامب، الذي أكد في مناسبتين مؤخرا أن الخطوات الحاسمة لضمان نجاح مسار السلام "باتت مسؤولية أوكرانيا ورئيسها زيلينسكي"، حيث تعكس هذه التصريحات رؤية الإدارة الأمريكية الجديدة لضرورة تقديم كييف لتنازلات أو خطوات ملموسة لكسر جمود الحرب المستمرة.

وفي رسالة عبر تطبيق "واتساب" بعيد انتهائها، وصف زيلينسكي المحادثات بـ "الصعبة" نظرا لتباين المواقف الحالية، مع إقراره في الوقت ذاته بإحراز "تقدم ما".

من جانبه، أكد رستم أوميروف، رئيس فريق التفاوض الأوكراني، أن اليوم الثاني شهد مباحثات "مكثفة" تعمقت في ملفات جوهرية، في محاولة لتقريب وجهات النظر المتباعدة، مضيفا أن الجانبين عملا على صياغة قرارات يمكن إرسالها إلى رئيسي البلدين.

موسكو تترقب جولة جديدة

وفي مقابل الاتهامات الأوكرانية بالمماطلة، اكتفى كبير المفاوضين الروس فلاديمير ميدينسكي، بإعلان نية الطرفين عقد جولة محادثات جديدة قريبا، حيث فضّل عدم الكشف عن جدول زمني محدد، مما يترك توقيت العودة إلى طاولة المفاوضات رهنا بالتشاورات المقبلة بين موسكو وكييف.

وفي تصريحات حادة سبقت انتهاء جولة الأربعاء، اتهم زيلينسكي موسكو بمحاولة "إطالة أمد المفاوضات" لتعطيل الوصول إلى تفاهمات كان من الممكن أن تبلغ مراحلها النهائية.

زيلينسكي ينتقد ضغوط ترامب

ولم تقتصر انتقادات الرئيس الأوكراني على الخصم الروسي، بل امتدت لتشمل الوسيط الأمريكي، حيث وصف في مقابلة مع موقع "أكسيوس" دعوات ترامب المتكررة لكييف بتقديم تنازلات بأنها "غير عادلة"، مؤكدا أن الضغط يجب أن يوجه لموسكو لا لأوكرانيا.