ضبط طالبين بالقاهرة لبيع تذاكر حفلات مزيفة عبر السوشيال ميديا

كتب : علاء عمران

12:42 م 18/02/2026

أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الأربعاء، في ضبط شخصين لاتهامهما بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال الترويج لبيع تذاكر حفلات مزيفة.

تذاكر حفلات مقلدة


وقالت الوزارة في لها، إن قطاع شرطة السياحة والآثار بلاغات من أربعة أشخاص أفادوا بتعرضهم لواقعة نصب، بعد أن أُوهموا بقدرة المتهمين على توفير تذاكر لإحدى الحفلات بدار الأوبرا المصرية، وعند محاولة دخول الحفل تبين أن التذاكر مقلدة.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم تحديد وضبط الطالبين، ويقيمان بدائرتي قسمي أول السلام والنزهة بالقاهرة. وعُثر بحوزتهما على ثلاثة هواتف محمولة تحتوي على أدلة على نشاطهما الإجرامي، إلى جانب محفظتين إلكترونيتين بهما مبالغ مالية من متحصلات نشاطهما.

أقرا المتهمان بارتكاب الواقعة بقصد تحقيق أرباح مادية، كما اعترفا بتنفيذ ثلاث وقائع نصب أخرى بنفس الأسلوب. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

دار الأوبرا النصب والاحتيال تذاكر حفلات مزيفة ضبط طالبين السوشيال ميديا

