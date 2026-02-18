إعلان

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء "سايس" بسلاح أبيض على مواطن في بولاق الدكرور

كتب : علاء عمران

05:10 م 18/02/2026 تعديل في 06:08 م

كشفت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام منادي سيارات وآخر بالتعدي على أحد الأشخاص بالضرب مستخدمين سلاحًا أبيض بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة.

تفاصيل بلاغ ضرب مواطن في بولاق الدكرور

وكشف بيان للوزارة، أنه بتاريخ 15 الجاري تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من أحد الأشخاص، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة، ومقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة، أفاد فيه بتضرره من شخصين تعديا عليه بالضرب بالأيدي، وأحدثا إصابته، بسبب رفضه دفع مبلغ مالي مقابل انتظار سيارته بدائرة القسم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما عاطلان ومقيمان بدائرة القسم.

بمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

