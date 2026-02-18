محافظ بورسعيد يخصص 50 مليون جنيه لدعم إنشاء ستاد النادي المصري

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، صرف 50 مليون جنيه لدعم وتعزيز وتيرة العمل في مشروع إنشاء ستاد النادي المصري الجديد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للموقف التنفيذي الحالي للمشروع، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مستجدات التنفيذ من المهندس محمد كساب والمهندس محمد القاضي، مديري المشروع، الذين أكدوا الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية، ووصول نسبة الإنجاز الإجمالية إلى نحو 80%، إلى جانب استعراض المخطط الهندسي الكامل ومكونات المشروع المختلفة.

كما تابع المحافظ معدلات العمل بالاستاد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتكثيف الجهود لاستكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن لضمان افتتاح المنشأة الرياضية الجديدة وفق الجدول المخطط له.