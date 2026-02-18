إعلان

محافظ بورسعيد يخصص 50 مليون جنيه لدعم إنشاء ستاد النادي المصري

كتب : طارق الرفاعي

06:17 م 18/02/2026

محافظ بورسعيد خلال تفقد أعمال إنشاء استاد النادي ا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بورسعيد - طارق الرفاعي:

قرر اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، صرف 50 مليون جنيه لدعم وتعزيز وتيرة العمل في مشروع إنشاء ستاد النادي المصري الجديد.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ للموقف التنفيذي الحالي للمشروع، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مستجدات التنفيذ من المهندس محمد كساب والمهندس محمد القاضي، مديري المشروع، الذين أكدوا الانتهاء من 100% من الأعمال الإنشائية، ووصول نسبة الإنجاز الإجمالية إلى نحو 80%، إلى جانب استعراض المخطط الهندسي الكامل ومكونات المشروع المختلفة.

كما تابع المحافظ معدلات العمل بالاستاد، مشددًا على ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، وتكثيف الجهود لاستكمال الأعمال في أسرع وقت ممكن لضمان افتتاح المنشأة الرياضية الجديدة وفق الجدول المخطط له.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد مشروع إنشاء ستاد النادي المصري الجديد

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أهرامات وجمل.. نجم تشيلسي يقضي عطلته في مصر
رياضة عربية وعالمية

أهرامات وجمل.. نجم تشيلسي يقضي عطلته في مصر
"مستريح اللبيني".. تفاصيل محاولات النصب على المواطنين عبر عدادات الكهرباء
حوادث وقضايا

"مستريح اللبيني".. تفاصيل محاولات النصب على المواطنين عبر عدادات الكهرباء
10 صور لأبرز السيارات الملاكي المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد المقبل
أخبار السيارات

10 صور لأبرز السيارات الملاكي المعروضة للبيع بمزاد جمرك بورسعيد المقبل
3 عادات خطيرة تسبب انتفاخ البطن.. احذرها في رمضان
سفرة رمضان

3 عادات خطيرة تسبب انتفاخ البطن.. احذرها في رمضان

مجدي الجلاد يسأل: هل تتخلى حماس عن سلاحها؟ ورد حاسم من توفيق عكاشة
مصراوى TV

مجدي الجلاد يسأل: هل تتخلى حماس عن سلاحها؟ ورد حاسم من توفيق عكاشة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة