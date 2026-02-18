إعلان

نشوب حريق في مخزن بحي الأزبكية.. والحماية المدنية تسيطر

كتب : علاء عمران

04:31 م 18/02/2026

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق اندلع مساء اليوم الأربعاء، داخل شقة تُستخدم مخزنًا بمنطقة التوفيقية بحي الأزبكية.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا باندلاع حريق في مخزن داخل شقة سكنية بحي الأزبكية.

اندلاع حريق في شقة تُستخدم مخزنًا بالقاهرة

وانتقلت قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بثلاث سيارات إطفاء، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة. كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا أمنيًا بمحيط الحريق لتسهيل عمليات الإخماد.

ولم تُسجل أي إصابات، فيما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الحريق وحصر الخسائر.

حريق في مخزن بحي الأزبكية حي الأزبكية الحماية المدنية

