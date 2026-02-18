رصدت الأجهزة الأمنية، الاربعاء، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد دراجة نارية يسير برعونة ويؤدي حركات استعراضية في شوارع الفيوم، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

حركات استعراضية عرضت حياة المواطنين للخط

تبين من الفحص إمكانية تحديد الدراجة النارية وقائدها، الذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة ويقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى.

أقر المخالف بارتكابه الواقعة بقصد اللهو، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.