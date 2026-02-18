إعلان

قائد دراجة نارية بالفيوم يعرض حياة المواطنين للخطر بحركات استعراضية

كتب : علاء عمران

04:29 م 18/02/2026

المتهم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رصدت الأجهزة الأمنية، الاربعاء، مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر قائد دراجة نارية يسير برعونة ويؤدي حركات استعراضية في شوارع الفيوم، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

حركات استعراضية عرضت حياة المواطنين للخط

تبين من الفحص إمكانية تحديد الدراجة النارية وقائدها، الذي تبين أنه لا يحمل رخصة قيادة ويقيم بدائرة مركز شرطة إبشواى.

أقر المخالف بارتكابه الواقعة بقصد اللهو، وتم التحفظ على الدراجة النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف تمهيدًا لعرضه على جهات التحقيق المختصة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الفيوم قائد دراجة نارية حركات استعراضية خطيرة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

البنوك تبدأ تنفيذ خطة مكثفة لتغذية ماكينات الصراف الآلي خلال رمضان
أخبار وتقارير

البنوك تبدأ تنفيذ خطة مكثفة لتغذية ماكينات الصراف الآلي خلال رمضان
احذر تناول التمر إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الصحية
سفرة رمضان

احذر تناول التمر إذا كنت تعاني من هذه المشكلات الصحية
"التعليم" تشدد على انتظام الطلاب في المدارس طوال شهر رمضان
مدارس

"التعليم" تشدد على انتظام الطلاب في المدارس طوال شهر رمضان
رمضان 2026.. تفاصيل عرض أولى حلقات "هي كيميا"
دراما و تليفزيون

رمضان 2026.. تفاصيل عرض أولى حلقات "هي كيميا"
استدرجها بـ تورتة.. طالب يخدر فتاة ويغتصبها في عيد ميلاده بالبحيرة
أخبار المحافظات

استدرجها بـ تورتة.. طالب يخدر فتاة ويغتصبها في عيد ميلاده بالبحيرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

خاص| الحد الأدنى لفدية الصيام هذا العام2026.. أمين الفتوى يوضح
هل الخميس أول أيام رمضان إجازة رسمية بالمدارس؟.. مصدر بالتعليم يوضح
من الفخ الروسي إلى الأسر الأوكراني.. رحلة عرّابة التجنيد الروسية في القاهرة