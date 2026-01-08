دفاع شقيق "سارة خليفة": تقرير الطب الشرعي يُثبت براءة موكلي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، الاستماع لمرافعة دفاع المتهمين في قضية المخدرات الكبرى والمتهم بها المنتجة "سارة خليفة" و27 آخرين بجلب والاتجار وتصنيع المواد المخدرة.

والتمس محامي المتهم السابع شقيق المنتجة سارة خليفة، براءة موكله من التهمة المنسوبة إليه، كما دفع ببطلان تحريات المباحث وبطلان إجراءات الضبط والتفتيش.

وقال دفاع المتهم "محمد خليفة" في مرافعته، إن تقرير الطب الشرعي لحالة موكله أثبت تعرضه للإكراه المادي والمعنوي، مما يُثبت بطلان اعترافاته بالتهمة المنسوبة إليه.

وأوضحت التحقيقات في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن العصابة يتزعمها "دريد ع."، عراقي الجنسية، و"سامح .م"، مصري الجنسية ومقيم بالجمالية، هاربين، بالإضافة إلى "فتحي. خ"، مالك مكتب استيراد في بولاق، ومقدمة البرامج سارة خليفة، و"خالد . ف"، مالك مؤسسة للمقاولات.

وشهد ضابط التحريات أن المتهمين من الأول حتى الثالث استخداموا آخرين لتصنيع وإنتاج المواد المخدرة المزمع الاتجار فيها، وبعد شروعهم في تنفيذ مخططهم انضم إليهما المتهمين الرابعة والخامس، وهما على علم بالغرض من تأليف المنظمة مضطلعين بأدوار في إدارتها، واستقطبوا جميعاً باقي المتهمين من السادس وحتى الثامن والعشرين ليشتركوا بأدوار لتحقيق الأعمال المستهدفة من المنظمة.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمة الرابعة "سارة خليفة" تولت ضخ الأموال اللازمة والسفر خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق بينهما وبين باقي أفراد المنظمة، وعقب التعاقد على هذه المواد وشرائها يقوم المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين إدخال تلك المواد إلى البلاد.

اقرأ أيضًا:

والدة السباح "يوسف محمد": "كل الاتحاد مسؤول عن غرق إبني "

حسن شاكوش يسدد 950 ألف جنيه لطليقته بعد الحجز على ممتلكاته

بعد 11 سنة زواج.. "عبير" تطلب الخلع: "إتجوز عليا ونسي ولاده"