قضية سرقة لحن أغنية.. دفاع المؤلف: يحق للمحكمة الحكم حال تغيب عصام صاصا مرة أخرى

كتب : أحمد عادل

04:07 م 06/01/2026

عصام صاصا

قال المحامي سامح قناوي، دفاع المؤلف وائل محمد، إن المحكمة قررت إعادة إعلان مطرب المهرجانات عصام صاصا في قضية اتهامه بسرقة لحن موكله، مؤكدًا ضرورة حضوره الجلسة المقبلة.
وأضاف قناوي، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، اليوم الثلاثاء، أنه في حال عدم حضور مطرب المهرجانات عصام صاصا الجلسة المقبلة، يحق للمحكمة الفصل في القضية.
وقررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا في اتهامه بسرقة لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي"، غناء الفنانة شيرين عبد الوهاب، وألحان وائل محمد، إلى جلسة 3 مارس المقبل لإعادة إعلانه.
وكان المحامي سامح قناوي قد تقدّم ببلاغ رسمي إلى النائب العام ضد مطرب المهرجانات عصام صاصا، اتهمه فيه بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية الخاصة بموكله، الملحن وائل محمد.
وأوضح قناوي في بلاغه أن المطرب المشكو في حقه استغل لحن أغنية "حبيته بيني وبين نفسي" للمطربة شيرين عبد الوهاب، وهو من إبداع موكله، في مهرجان بعنوان "كله في حالة طوارئ"، دون الحصول على إذن أو تصريح مسبق.
وأضاف البلاغ أن مطرب المهرجانات عصام صاصا قام بنشر المهرجان على قناته بموقع "يوتيوب" ومنصات أخرى، محققًا أرباحًا مادية من ورائه.
وأكد البلاغ أن ما حدث يمثل جريمة اعتداء صريح على حقوق الملكية الفكرية، وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن إساءة استخدام المصنف الفني، بما يستوجب توقيع العقوبات المقررة قانونًا.
وطالب مقدم البلاغ النائب العام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لوقف التعدي على حقوق موكله، مع احتفاظه بكافة الحقوق القانونية تجاه المشكو في حقه.

عصام صاصا سرقة لحن أغنية محاكمة

