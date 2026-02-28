كتب- صابر المحلاوي:

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على قائد سيارة "ملاكي" بعد تداول مقطع فيديو يظهره يؤدي حركات استعراضية على الطريق، معرضًا حياته وحياة المواطنين للخطر.

وبالفحص، تبين أن السيارة لا تحمل لوحات أمامية، وأن قائدها يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية ولا يمتلك رخصة قيادة، وقد أقر خلال مواجهته بارتكاب الواقعة كما هو موضح في الفيديو.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال السائق لضمان سلامة الطريق ومحاسبته على المخالفات المرتكبة.