إعلان

الداخلية تضبط عصابة سرقة بالإكراه وسجائر مسروقة بحوزتهم في القليوبية

كتب : علاء عمران

01:31 م 06/01/2026

المتهمين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر قيام عدد من الأشخاص يستقلون دراجتين ناريتين، وبحوزة أحدهم سلاح ناري، بسرقة آخرين بالإكراه والاستيلاء على كمية من السجائر بدائرة القليوبية.
وبالفحص، تمكنت أجهزة الأمن، برئاسة اللواء محمد السعيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وعددهم 6 أشخاص، بينهم 3 لهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمون بدائرة شبرا الخيمة، وبحوزتهم بندقية خرطوش وفرد خرطوش المستخدمين في الواقعة. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم ضبط المسروقات.
كما تبين أن المجني عليهما كانا قد اشتروا السجائر من شخصين آخرين يقومان بتخزينها بهدف حجبها عن التداول والتلاعب بالأسعار، حيث تم ضبطهما وعُثر في مسكنهما على كميات من السجائر متنوعة الأنواع.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية عصابة سرقة بالإكراه سجائر مسروقة القليوبية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

في قلب الظلام.. كائنات تتوهج وتكشف أسرار الطبيعة الخفية "صور"
أخبار و تقارير

في قلب الظلام.. كائنات تتوهج وتكشف أسرار الطبيعة الخفية "صور"
ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

ارتفاع طفيف في سعر الذهب اليوم في مصر بمنتصف تعاملات الثلاثاء
أب مكلوم في حريق مصحة بنها: «ربنا خد مني اتنين وده التالت.. قلبى مش مستحمل»
أخبار المحافظات

أب مكلوم في حريق مصحة بنها: «ربنا خد مني اتنين وده التالت.. قلبى مش مستحمل»
احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
نصائح طبية

احذرها في الطقس البارد.. 4 أطعمة ومشروبات تضعف مقاومتك لنزلات البرد
"اتصالات الشيوخ" توصي بحجب "روبلوكس" وتفعيل شرائح إنترنت أبوية
أخبار مصر

"اتصالات الشيوخ" توصي بحجب "روبلوكس" وتفعيل شرائح إنترنت أبوية

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع في بداية تعاملات اليوم في مصر
الايجار القديم.. شروط الحكومة لتخصيص الوحدات البديلة
الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأسبوع.. وتحذر من برودة شديدة ليلًا
دخلوا للعلاج فخرجوا جثثًا ومصابين. . ماذا جرى في مصحة بنها؟ (تغطية خاصة)- مُحدث