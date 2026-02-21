النائب العام يوفد 90 عضوًا من النيابة العامة للتدريب بالخارج

وجَّه المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإيفاد تسعين عضوًا متميزًا من مختلف نيابات الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأوروبية؛ للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة وبرامج لتبادل الخبرات القضائية، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية، تقديرًا لعطائهم وجهودهم البارزة في أداء رسالتهم القضائية.

لتبادل الخبرات القضائية.. إيفاد 90 عضوًا من النيابة العامة إلى الخارج

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز أعضائها على ما يبذلونه من جهد في سبيل إرساء سيادة القانون، فضلًا عن صقل مهاراتهم الفنية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء النيابة العامة في مختلف ربوع الجمهورية.

اقرأ أيضا:

الداخلية تصدر بيانًا بشأن "الفيديو المثير للجدل" بكمبوند القاهرة الجديدة

كان بيقرأ قرآن.. كواليس علقة موت لفرد أمن على يد ساكن في كمبوند بالتجمع

الداخلية تكشف كواليس فيديو إطلاق النار على "طفل باسوس"