النائب العام يوفد 90 عضوًا من النيابة العامة للتدريب بالخارج

كتب : أحمد أبو النجا

11:37 ص 21/02/2026 تعديل في 11:37 ص

المستشار محمد شوقي

وجَّه المستشار محمد شوقي، النائب العام، بإيفاد تسعين عضوًا متميزًا من مختلف نيابات الجمهورية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وعدد من الدول العربية والأوروبية؛ للمشاركة في دورات تدريبية متخصصة وبرامج لتبادل الخبرات القضائية، بما يسهم في تطوير قدراتهم المهنية، تقديرًا لعطائهم وجهودهم البارزة في أداء رسالتهم القضائية.

لتبادل الخبرات القضائية.. إيفاد 90 عضوًا من النيابة العامة إلى الخارج

وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن ذلك يأتي انطلاقًا من حرصها على ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز أعضائها على ما يبذلونه من جهد في سبيل إرساء سيادة القانون، فضلًا عن صقل مهاراتهم الفنية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع أعضاء النيابة العامة في مختلف ربوع الجمهورية.

المستشار محمد شوقي النائب العام النيابة العامة الولايات المتحدة الأمريكية

