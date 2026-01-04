تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 17 شخصًا في 6 محافظات، لقيامهم بمحاولات عرقلة سير العملية الانتخابية لانتخابات مجلس النواب.

ففي محافظة البحيرة، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة حوش عيسى من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على لجانهم الانتخابية، لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تم ضبط سيدتين بذات الدائرة لقيامهما بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي دائرة مركز شرطة المحمودية بالبحيرة، تم ضبط شخص أثناء استقلاله مركبة “توك توك” بمحيط الدائرة، وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين للتأثير على اختياراتهم الانتخابية.

وفي محافظة أسوان، تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة إدفو من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية بقصد توزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

أما في محافظة الأقصر، فقد تم ضبط سيدة بدائرة مركز شرطة القرنة، وبحوزتها كشوف مدون بها بيانات ناخبين ومبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها عليهم للتأثير على تصويتهم. كما تم ضبط شخص آخر أثناء تجوله بمحيط الدائرة مستقلًا مركبة “توك توك” بدون لوحات معدنية، وملصق عليها صورة أحد المرشحين، في مخالفة لضوابط الدعاية الانتخابية، وتم التحفظ على المركبة.

وفي إطار متابعة سير العملية الانتخابية، تمكنت الأجهزة الأمنية بدائرة مركز شرطة رشيد بالبحيرة من ضبط أحد الأشخاص لحثه الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين، كما تم ضبط شخص آخر بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر للسبب ذاته.

وفي محافظة الإسكندرية، ضبطت الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول شخصًا وسيدة، وبحوزتهما عدد من بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين، لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي محافظة المنيا، تم ضبط شخصين بدائرة مركز شرطة دير مواس بمحيط إحدى الدوائر الانتخابية، لقيامهما بحث الناخبين على التصويت لصالح أحد المرشحين.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج، بدائرة مركز شرطة البلينا، من ضبط شخصين بمحيط الدائرة، وبحوزتهما مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين للتأثير على العملية الانتخابية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

