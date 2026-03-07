إعلان

شرز كهربائي.. تفاصيل وفاة طفل في حريق شقة بالطالبية

كتب : صابر المحلاوي

11:05 م 07/03/2026

حريق شقة بسبب شرز كهربائي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر عامين إثر نشوب حريق في شقته السكنية بمنطقة الطالبية، وأسفر الحريق عن تفحم جسد الطفل بالكامل.

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى شرز كهربائي صادر من فيشة كهرباء داخل الشقة، ما أدى إلى اندلاع النيران بسرعة قبل تمكن أحد من السيطرة عليها.

وأمرت النيابة بفحص آثار الحريق لتحديد مصدره والوقوف على كافة ملابسات الحادث، كما كلفت فريق الحماية المدنية بتقديم تقرير مفصل عن حجم الضرر وأسباب الحريق.

بداية حريق شقة الطالبية

وانتقلت قوة من مفتشي المباحث برئاسة العقيد كريم فوزي والمقدم محمد مختار إلى موقع الحادث، وجمعت إفادات الشهود وسكان العقار للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو إهمال، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حريق شقة وفاة طفل الطالبية الجيزة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مصفاة حيفا النفطية في إسرائيل
شئون عربية و دولية

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مصفاة حيفا النفطية في إسرائيل

هل كانت تعلم بمقلب رامز جلال؟.. تعليق رحمة محسن يثير الجدل
دراما و تليفزيون

هل كانت تعلم بمقلب رامز جلال؟.. تعليق رحمة محسن يثير الجدل
3 رسائل نارية ..القصة الكاملة لأزمة ياسمين عبد العزيز ومي عمر ومحمد سامي
دراما و تليفزيون

3 رسائل نارية ..القصة الكاملة لأزمة ياسمين عبد العزيز ومي عمر ومحمد سامي
علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
رمضان ستايل

علامات على الوجه في رمضان تشير لارتفاع الكوليسترول
سؤال في ندوة دينية يفضح سر علاقة "طالبة ثانوي" مع جارها في العمرانية..
حوادث وقضايا

سؤال في ندوة دينية يفضح سر علاقة "طالبة ثانوي" مع جارها في العمرانية..

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

سماء إسرائيل تشتعل .. إيران تبدأ قصفًا صاروخيًا مكثفًا والاحتلال يستنفر
التوترات الإقليمية.. اضطراب الطيران يربك خطط عودة المصريين مع نهاية رمضان