تجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها في واقعة مصرع طفل يبلغ من العمر عامين إثر نشوب حريق في شقته السكنية بمنطقة الطالبية، وأسفر الحريق عن تفحم جسد الطفل بالكامل.

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب الحريق يعود إلى شرز كهربائي صادر من فيشة كهرباء داخل الشقة، ما أدى إلى اندلاع النيران بسرعة قبل تمكن أحد من السيطرة عليها.

وأمرت النيابة بفحص آثار الحريق لتحديد مصدره والوقوف على كافة ملابسات الحادث، كما كلفت فريق الحماية المدنية بتقديم تقرير مفصل عن حجم الضرر وأسباب الحريق.

بداية حريق شقة الطالبية

وانتقلت قوة من مفتشي المباحث برئاسة العقيد كريم فوزي والمقدم محمد مختار إلى موقع الحادث، وجمعت إفادات الشهود وسكان العقار للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية أو إهمال، كما تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.