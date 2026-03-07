أقامت "ماجدة .ع"، 42 عامًا، دعوى خلع أمام محكمة الأسرة بالتجمع الخامس، طالبت فيها بإنهاء علاقتها الزوجية بعد زواج استمر نحو 15 عامًا، مبررة طلبها بتصرفاته التي وصفتها بغير المسؤولة، قائلة: "رجعت من السوق لقيته بايع باب الشقة المصفح وبيصرف فلوسه في القمار على القهوة".

وقالت الزوجة في تفاصيل دعواها إنها تزوجت من "محمد.م"، 49 عامًا، زواجًا تقليديًا، وأنجبت منه طفلين، موضحة أنها حاولت في بداية حياتهما التكيف مع طباعه أملاً في الحفاظ على استقرار الأسرة، إلا أن سلوكياته تغيرت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة.

وأضافت "ماجدة" أن زوجها أصبح يقضي معظم وقته خارج المنزل، حيث يجلس لساعات طويلة على المقاهي برفقة أصدقائه، وينشغل بلعب القمار والمراهنات، مؤكدة أن ذلك تسبب في إهدار جزء كبير من دخل الأسرة، وأدى إلى زيادة الأعباء المالية عليها.

وأوضحت أنها حاولت أكثر من مرة إقناعه بالابتعاد عن تلك العادة والاهتمام بمسؤولياته تجاه أسرته وأطفاله، لكنه كان يتجاهل حديثها في كل مرة، ويتعامل مع الأمر باستخفاف، ما تسبب في تصاعد الخلافات بينهما بشكل متكرر.

وتابعت في دعواها أن الواقعة التي دفعتها لاتخاذ قرار اللجوء إلى محكمة الأسرة حدثت مؤخرًا، عندما فوجئت بزوجها يقوم بخلع باب الشقة وبيعه لأحد الأشخاص مقابل مبلغ من المال، مشيرة إلى أنها صدمت عندما علمت أن الهدف من ذلك كان الحصول على أموال سريعة للذهاب إلى المقهى ولعب القمار.

وقالت الزوجة أمام المحكمة: "رجعت البيت لقيت باب الشقة مش موجود، ولما سألته قال إنه باعه عشان ينزل يلعب قمار على القهوة.. ساعتها حسيت إن البيت نفسه بقى مهدد، ومبقاش فيه أمان ليا ولا لأولادي".

وأكدت "ماجدة" أن تلك الواقعة لم تكن الأولى، لكنها كانت القشة التي قصمت ظهر العلاقة الزوجية، موضحة أنها شعرت بأن زوجها لم يعد يقدر قيمة المنزل أو مسؤولياته الأسرية، وأن الاستمرار معه أصبح أمرًا صعبًا.

وأشارت الزوجة إلى أنها تحملت كثيرًا طوال سنوات الزواج من أجل الحفاظ على أسرتها، إلا أن تصرفات زوجها الأخيرة جعلتها تشعر بعدم الاستقرار والخوف على مستقبل أبنائها، خاصة مع استمرار إنفاقه الأموال في أمور غير مسؤولة.

واختتمت دعواها أمام محكمة الأسرة مؤكدة أنها لم تجد حلًا سوى طلب الخلع، بعدما فشلت جميع محاولاتها لإصلاح العلاقة أو إقناع زوجها بتغيير سلوكياته، مطالبة بإنهاء العلاقة الزوجية بشكل قانوني حفاظًا على استقرارها النفسي ومستقبل أبنائها.

وحملت الدعوى رقم 729 لسنة 2025، وما زالت منظورة أمام المحكمة ولم يتم الفصل فيها حتى الآن.