أمير قطر لترامب: التصعيد بالمنطقة له انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين

كتب : مصراوي

11:38 م 07/03/2026

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في اتصال هاتفي، اليوم السبت، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، آخر تطورات الأوضاع في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على قطر ودول المنطقة، إضافة إلى بحث الجهود المبذولة لاحتواء التصعيد الراهن.

وأكد أمير قطر، خلال الاتصال أن حالة التصعيد التي تشهدها المنطقة ستكون لها انعكاسات خطيرة على الأمن والسلم الدوليين، مشدداً على أهمية احتواء الأزمة وتكثيف المساعي الدبلوماسية لإنهائها. وفق وكالة الأنباء القطرية.

وشدد على أن دولة قطر لن تتوانى في اتخاذ كل ما يلزم للدفاع عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي.

وأكد الجانبان، خلال الاتصال على ضرورة العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي والدولي، ودعم المسارات السياسية التي من شأنها معالجة التوترات الراهنة وتجنب المزيد من التصعيد في المنطقة.

