تباشر النيابة العامة بالجيزة التحقيق في واقعة مقتل عامل يبلغ من العمر 25 سنة على يد جاره 36 سنة بدائرة قسم شرطة البدرشين، إثر مشاجرة نشبت بينهما على خلفية خلاف حول هاتف محمول.

وأسفرت المشاجرة عن توجيه المتهم عدة طعنات نافذة إلى صدر المجني عليه أودت بحياته على الفور، قبل وصوله للمستشفى.

وأصدرت النيابة قراراتها بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان والتأكد من سبب الوفاة، وفحص السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، والتأكد من عدم وجود أي علامات عنف أو اعتداءات سابقة قبل وقوع الطعن، كما أمرت بالتحفظ على المتهم لحين استكمال التحقيقات وجمع كافة الأدلة.

تفاصيل مقتل عامل في البدرشين

انتقلت قوة من قسم شرطة البدرشين إلى مكان الحادث فور تلقي البلاغ، وتم ضبط المتهم الذي اعترف أمام النيابة بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان السلاح المستخدم، فيما حررت الشرطة محضرًا لتوثيق كافة الملابسات والأدلة الميدانية المرتبطة بالحادث.

وتواصل النيابة العامة استجواب الشهود وجمع الأدلة، للتحقق من دوافع الواقعة وسوابق المتهم الجنائية، ومراجعة أي شكاوى أو مشاجرات سابقة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ومباشرة التحقيقات.