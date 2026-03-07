قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني إن قواته المسلحة مستعدة لخوض حرب واسعة لمدة 6 أشهر على الأقل بنفس المستوى.

وأضاف متحدث الحرس الثوري، في تصريحات إعلامية اليوم السبت، أن قواته دمرت 7 رادارات أمريكية متطورة في المنطقة، وأوضح أن عددًا كبيرًا من منظومات الرصد والاعتراض الأمريكية في المنطقة لم تعد تعمل.

وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أنه تم استهداف أكثر من 200 نقطة في المواقع الأمريكية والأهداف داخل الأراضي المحتلة.

وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري إطلاق الموجة 27 من عملية "الوعد الصادق 4" تجاه إسرائيل.

وأكد الحرس الثوري، أنه أصاب أهدافا في الأراضي المحتلة والقواعد الأمريكية في المنطقة باستخدام الطائرات المسيرة والصواريخ.

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف وحدة تابعة للأسطول الخامس الأمريكي، بالإضافة إلى ضربه لملاجئ الدعم العسكري للأمريكيين في ميناء سلمان في البحرين.