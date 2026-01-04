إعلان

وجود عيب جوهري بها.. الوطنية للانتخابات تُعلن إبطال اللجنة 45 بأبو حمص | بث مباشر

كتب : صابر المحلاوي

02:28 م 04/01/2026
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوي، إبطال اللجنة رقم 45 بالدائرة الثالثة ومقرها أبو حمص بمحافظة البحيرة، بعد ثبوت مخالفات تمثلت في وجود عيب جوهري أثر على مشروعية الاقتراع والفرز.

وأكد رئيس الهيئة خلال مؤتمر صحفي بمقرها بوسط البلد، اليوم الأحد، أنه تم إبلاغ النيابة العامة بشأن تداول بطاقات التصويت خارج مقر الاقتراع، مؤكدًا أن الواقعة لم تؤثر على سير العملية الانتخابية في الدائرة، وأن جولة الإعادة في الدوائر الـ19 للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب شهدت التزامًا بالضوابط رغم التنافس والإقبال.

أُجريت جولة الإعادة لـ19 دائرة في 7 محافظات هي الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، وقنا، لاختيار 35 نائبًا لمجلس النواب 2025. واعتمدت الهيئة الوطنية للانتخابات اليوم الأحد النتائج النهائية بعد البت في تظلمات المرشحين ونشرها رسميًا، وسط متابعة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وتوزعت الدوائر على المحافظات كالتالي: الجيزة دائرة واحدة بمقعد واحد، الإسكندرية دائرة واحدة بمقعد واحد، البحيرة 3 دوائر بمجموع 7 مقاعد، الفيوم دائرتان بمجموع 3 مقاعد، أسيوط دائرة واحدة بمقعدين، سوهاج 7 دوائر بمجموع 12 مقعدًا، وقنا 4 دوائر بمجموع 8 مقاعد، بإجمالي لجان وصل إلى 2,735 لجنة وعدد ناخبين نحو 10,671,504 ناخبًا.

مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات إبطال اللجنة 45 بأبو حمص القاضي حازم بدوي

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

