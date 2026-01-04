مغافلة داخل بيت الله.. ضبط عامل سرق أجهزة "تابلت" من مسجد بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شخص يسرق حقيبة تحتوي على عدد من أجهزة التابلت من داخل أحد مساجد الشرقية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد أنه بالفحص تم تحديد المجني عليهم، وهم 3 طلاب مقيمين بالشرقية، وأقروا أنه بتاريخ 24 ديسمبر الماضي وأثناء تواجدهم بالمسجد، قام شخص بمغافلتهم أثناء الصلاة وسرقة حقيبة أحدهم وبداخلها 3 أجهزة تابلت خاصة بهم، ثم لاذ بالهرب، ولم يقوموا بتحرير محضر وقت الواقعة.

تمكنت الشرطة من ضبط مرتكب الواقعة، عامل مقيم بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وبحوزته جهاز تابلت، وبمواجهته اعترف بالسرقة. وبإرشاده، تم ضبط باقي المسروقات لدى عميليه سيئي النية، أحدهما له معلومات جنائية، وكلاهما مقيمان بذات الدائرة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

