كتب - علاء عمران:

نجح قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم، في توجيه ضربات أمنية متلاحقة لمافيا الألعاب النارية التي تستغل أجواء شهر رمضان المبارك لترويج سلع خطرة تهدد سلامة المواطنين، خاصة الأطفال، حيث تمكنت الحملات المكبرة التي شنتها الوزارة بالتنسيق مع مديريات الأمن من إحباط محاولات إغراق الأسواق بهذه المواد.

وأسفرت الحملات عن ضبط 93 قضية اتجار في الألعاب النارية بمختلف محافظات الجمهورية، ونجح رجال الأمن في مصادرة كميات هائلة بلغت أكثر من مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة الأشكال والأحجام، كانت معدة ومجهزة للتوزيع والبيع بأسواق التجزئة قبيل وقت الإفطار وفي سهرات الشهر الكريم.

تجارة الخطر

وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا تخزين هذه الكميات الضخمة داخل مخازن غير مرخصة تفتقر لأدنى اشتراطات السلامة والحماية المدنية، مما كان يشكل خطراً داهماً من احتمالية وقوع حرائق أو انفجارات في المناطق السكنية، فضلاً عن خطرها المباشر على مستخدميها من الصبية الذين يقعون ضحية لهذه الألعاب الخطرة التي قد تسبب إصابات جسدية جسيمة.

وتأتي هذه الحملات في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة على الأسواق وملاحقة حائزي ومتاجري الألعاب النارية، لما تمثله من خطورة وتسببها في إزعاج المواطنين، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين وتولت النيابة العامة التحقيق.