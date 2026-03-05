تعاملت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي، مع حادث نتيجة سقوط شظايا على موقعين في منطقة أيكاد 2، عقب الاعتراض الناجح للدفاعات الجوية لطائرة مسيّرة، حسبما أعلن مكتب أبوظبي الإعلامي.

وأضاف المكتب، أن الحادث أدى إلى وقوع 6 إصابات بسيطة ومتوسطة من الجنسية الباكستانية والنيبالية.

وفي وقت سابق، أوضحت طيران الإمارات أنها تشغّل حالياً جدول رحلات محدوداً حتى إشعار آخر، وذلك في أعقاب إعادة فتح بعض المجالات الجوية في المنطقة بشكل جزئي بما يسمح باستئناف الرحلات التجارية بشكل آمن.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات في بيان صادر الخميس، إن الناقلة ستشغل أكثر من 100 رحلة من وإلى دبي خلال يومي 5 و6 مارس، لنقل المسافرين إلى وجهاتهم، إضافة إلى شحن مواد أساسية تشمل المواد سريعة التلف والأدوية.