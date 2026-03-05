نجحت أجهزة وزارة الداخلية، اليوم الخميس، في توجيه ضربة أمنية استباقية وتكنولوجية كبرى، أسفرت عن الإطاحة بتشكيل عصابي دولي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم من خلال إيهامهم بتحقيق أرباح مالية تصاعدية خيالية نظير الترويج لمنتجات عبر منصة إلكترونية وهمية.

بدأت الواقعة برصد وتحريات دقيقة أجرتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، حيث تبين قيام عناصر إجرامية دولية بإدارة منصة إلكترونية "مشبوهة" لإغراء الضحايا بإيداع مبالغ مالية كرسوم استثمارية مقابل أرباح يومية، ليتبين لاحقاً أنه مجرد "فخ" لجمع الأموال. وكشفت التحريات أن التشكيل اعتمد على 5 عناصر داخل البلاد لتسلم الأموال عبر محافظ إلكترونية، ثم تحويلها لعملات رقمية مشفرة وإرسالها للخارج.

قراصنة الوهم

وعقب تقنين الإجراءات، نجحت القوات في مداهمة أوكار المتهمين وضبط عناصر التشكيل، وعُثر بحوزتهم على 41 هاتفاً محمولاً بداخلها دلائل نشاطهم الإجرامي، و4 أجهزة "لاب توب"، و14 بطاقة بنكية، ومحفظتين للعملات الرقمية المشفرة، بالإضافة إلى 495 شريحة هاتف محمول مفعل عليها محافظ مالية إلكترونية.

وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات والأدوات المستخدمة في الجريمة بقرابة 2.5 مليون جنيه، لتؤكد وزارة الداخلية مجدداً قدرتها الفائقة على تتبع خيوط الجرائم العابرة للحدود وحماية مدخرات المواطنين من تجار الوهم الإلكتروني، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.