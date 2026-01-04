إعلان

الوطنية للانتخابات تعلن اليوم نتيجة 19 دائرة ملغاة لانتخابات مجلس النواب

كتب : أحمد أبو النجا

10:41 ص 04/01/2026

القاضي حازم بدوي

تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي حازم بدوي، اليوم الأحد، نتيجة جولة الإعادة للدوائر الـ19 الملغاة في المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وتدعو الهيئة جميع وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، والصحفيين، لحضور المؤتمر الصحفي الذي يُعقد بمقر الهيئة اليوم الأحد 4 يناير 2026، الساعة الثانية ظهرًا، للإعلان عن نتائج جولة الإعادة للمرحلة الأولى للدوائر الـ19 المخصصة للمقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب 2025.

يُذكر أن جولة الإعادة أُجريت يومي الأربعاء والخميس 24 و25 ديسمبر 2025 بالخارج، ويومي السبت والأحد 27 و28 ديسمبر 2025 داخل مصر، وشملت 7 محافظات هي: الجيزة، الإسكندرية، البحيرة، الفيوم، أسيوط، سوهاج، وقنا، لاختيار 35 نائبًا لعضوية مجلس النواب 2025.

القاضي حازم بدوي الهيئة الوطنية للانتخابات مجلس النواب انتخابات مجلس النواب

تعرف على موعد شهر رمضان 2026 وفقًا للحسابات الفلكية