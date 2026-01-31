التلفزيون الإيراني: انفجار جديد في بلدية الأهواز ومقتل 4 أشخاص

مصراوي

أسفر انفجار غاز في مبنى سكني مكوّن من أربع وحدات في بلدية الأهواز عن مقتل أربعة أشخاص، وفقًا لما أعلنه التلفزيون الإيراني، السبت.

وقالت وكالة إيسنا الإيرانية للأنباء إن حادث انفجار الغاز وقع في مبنى مكوّن من أربع وحدات سكنية في شارع لاله 3 بمنطقة كيانشهر في الأهواز، ما أدى إلى مقتل أربعة أفراد من عائلة واحدة، هم الأب والأم وطفلاهما.

وأضافت الوكالة الإيرانية أن شخصين آخرين، طفلًا يبلغ من العمر ثلاث سنوات وامرأة، تم إخراجهما على قيد الحياة من تحت الأنقاض. وقبل وصول فرق الإطفاء، جرى نقل نحو أربعة مصابين بواسطة سيارات الإسعاف إلى المراكز الطبية.

وأشار رئيس منظمة الإطفاء وخدمات السلامة في بلدية الأهواز، عقب انتهاء عمليات رفع الأنقاض، إلى أن المبنى السكني المكوّن من أربع وحدات الذي وقع فيه الانفجار، إضافة إلى مبنى سكني مجاور مكوّن من أربع وحدات، دُمِّرا بالكامل، كما لحقت أضرار بالمباني المجاورة.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة تسنيم الإيرانية سماع دوي انفجارات في بعض أحياء بندر عباس.

ونقلت ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن مدير عام إدارة الأزمات في محافظة هرمزغان قوله: "سُمِع صوت انفجار قبل دقائق في بعض أحياء بندر عباس"، مشيرًا إلى أن هذا الحادث يتعلق بوقوع انفجار في منزل سكني على جادة المعلم في بندر عباس.

ووفقًا لتقرير موقع همشهري أونلاين، بعد تلقي تقارير من السكان حول سماع صوت انفجار مدوٍ في بعض مناطق مدينة بندر عباس، تم على الفور إرسال فرق الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث.

وأضاف الموقع الإيراني: "تم بدء عمليات الإنقاذ في مكان الحادث، وما زالت الفحوصات الأولية جارية".