السجن المشدد 10 سنوات لعامل أدين بالاتجار في الشابو بأسيوط

أسيوط - محمود عجمي:

قضت الدائرة الحادية عشرة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم السبت، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على عامل بعد إدانته بالاتجار في مخدر الشابو داخل مدينة أسيوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبد التواب صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين روميل شحاتة أمين وعلاء الدين سيد عبد المالك، وأمانة سر عادل أبو الريش وزكريا حافظ.

وتعود تفاصيل القضية رقم 10661 لسنة 2025 جنايات ثان أسيوط، إلى ورود معلومات للرائد أحمد ثمرات، مفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط، تشير إلى تورط المتهم "حسين ص. هـ"، البالغ من العمر 23 عامًا، عامل ومقيم بقرية موشا مركز أسيوط، في الاتجار بالمواد المخدرة بنظامي نصف الجملة والقطاعي، واتخاذه نطاق قسم ثان أسيوط مسرحًا لنشاطه، مع استخدامه وسائل نقل مختلفة لتوزيع المخدرات.

وأكدت التحريات أن المتهم كان يستعد لتسليم كمية من المخدرات لأحد عملائه باستخدام مركبة "توك توك" بدون لوحات معدنية. وبعد استصدار الأذون القانونية، قاد الرائد أحمد ثمرات قوة من الإدارة لاستهداف المتهم في منطقة موقف نزلة عبداللاه بدائرة قسم ثان أسيوط، حيث تم ضبطه فور وصوله بالمركبة.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على 4 أكياس من مخدر "الآيس"، وهاتف محمول، ومبلغ 110 جنيهات. وبمواجهته، أقر المتهم بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، مؤكدًا أن الهاتف يستخدمه للتواصل مع عملائه، وأن المبلغ من حصيلة بيع المخدرات.