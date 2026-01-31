النيابة الإدارية تشرف على المرحلة الثانية من انتخابات نقابات المحامين الفرعية
كتب : أحمد أبو النجا
03:41 م 31/01/2026
المستشار محمد الشناوى رئيس هيئة النيابة الإدارية
باشرت النيابة الإدارية، اليوم السبت، الإشراف القضائي على المرحلة الثانية من انتخابات مجالس إدارات نقابات المحامين الفرعية على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، واستكمالًا للإشراف القضائي على المرحلة الأولى.
وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، في بيان له اليوم السبت، إن المرحلة الثانية من الانتخابات تُجرى في 18 نقابة فرعية موزعة على 10 محافظات هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، الدقهلية، البحيرة، مرسى مطروح، السويس، وأسوان.
وتتم العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي كامل من 398 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 711 عضوًا من الجهاز الإداري، من خلال 323 لجنة انتخابية فرعية، فضلًا عن 18 لجنة عامة بالمحافظات التي يُجرى فيها الانتخاب خلال هذه المرحلة.
وأشار البيان إلى أن النيابة الإدارية كانت قد باشرت الإشراف القضائي على انتخابات رئاسة حزب الوفد التي جرت أمس الجمعة 30 يناير، وذلك عبر منظومة الانتخابات المميكنة باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني الذي سبق إيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA).
يأتي ذلك استمرارًا لدور النيابة الإدارية في ضمان حسن سير العملية الانتخابية، وتحقيق الشفافية والنزاهة في كافة مراحل الانتخابات لمختلف الجهات والنقابات والأحزاب والأندية والهيئات الشبابية.