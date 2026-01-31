الحكومة السودانية تدعو مواطنيها للعودة إلى بلادهم

( د ب أ)

أكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في السودان، خالد الإعيسر، اليوم السبت، عودة الحياة بكامل حيويتها إلى العاصمة الخرطوم ، مطالبا السودانيين بالعودة.

وقال الإعيسر، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم ، إن "أم درمان والخرطوم بحري والخرطوم آمنة، والحياة عادت إليها بكل حيويتها ... السودان بلدكم، ويستحق عودتكم ومساهمتكم في إعادة الإعمار والبناء والتنمية".

وأضاف الوزير:" مرحبا بكم جميعاً معززين مكرمين، وبخياراتكم الشخصية متى ما رأيتم أن الوقت مناسب لعودتكم. أنتم أصحاب البلد وأهله، تعودون متى شئتم وبحرية كاملة، والحكومة ملتزمة بتنفيذ مطالبكم ودعم مشروع عودتكم، وسعيدة بخدمتكم فهذا واجبها".

وأكد الوزير: "السودان بلد جميل وشعبه أصيل، وهناك الكثير من أبنائه الخيرين الذين يعينون الحكومة في إعادة تأهيل البنية التحتية وإصلاح ما خربته الميليشيات، دون أن يفصحوا عن أنفسهم. لهم كل الشكر والتقدير".

ويشهد السودان صراعا دمويا على السلطة بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.

وخلف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قرابة 40 ألف قتيل وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليون شخص - نحو 30٪ من السكان - داخليا وخارجيا ودمار هائل وانتشار المجاعة ، بحسب منظمة الصحة العالمية.