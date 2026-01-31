إعلان

الحكومة السودانية تدعو مواطنيها للعودة إلى بلادهم

كتب : مصراوي

03:34 م 31/01/2026

وزير الثقافة والإعلام والسياحة السوداني، خالد الإع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

( د ب أ)

أكد وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في السودان، خالد الإعيسر، اليوم السبت، عودة الحياة بكامل حيويتها إلى العاصمة الخرطوم ، مطالبا السودانيين بالعودة.

وقال الإعيسر، في منشور على صفحته بموقع فيسبوك اليوم ، إن "أم درمان والخرطوم بحري والخرطوم آمنة، والحياة عادت إليها بكل حيويتها ... السودان بلدكم، ويستحق عودتكم ومساهمتكم في إعادة الإعمار والبناء والتنمية".

وأضاف الوزير:" مرحبا بكم جميعاً معززين مكرمين، وبخياراتكم الشخصية متى ما رأيتم أن الوقت مناسب لعودتكم. أنتم أصحاب البلد وأهله، تعودون متى شئتم وبحرية كاملة، والحكومة ملتزمة بتنفيذ مطالبكم ودعم مشروع عودتكم، وسعيدة بخدمتكم فهذا واجبها".

وأكد الوزير: "السودان بلد جميل وشعبه أصيل، وهناك الكثير من أبنائه الخيرين الذين يعينون الحكومة في إعادة تأهيل البنية التحتية وإصلاح ما خربته الميليشيات، دون أن يفصحوا عن أنفسهم. لهم كل الشكر والتقدير".

ويشهد السودان صراعا دمويا على السلطة بين الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة، ونائبه السابق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع.

وخلف الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قرابة 40 ألف قتيل وتسبب في نزوح أكثر من 12 مليون شخص - نحو 30٪ من السكان - داخليا وخارجيا ودمار هائل وانتشار المجاعة ، بحسب منظمة الصحة العالمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزير الثقافة والإعلام في السودان خالد الإعيسر الحكومة السودانية تدعو مواطنيها للعودة إعادة الإعمار والبناء والتنمية بالسودان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

العريان: الفيدرالي مقبل على مرحلة جديدة.. والذهب قد يصل إلى 6 آلاف دولار
اقتصاد

العريان: الفيدرالي مقبل على مرحلة جديدة.. والذهب قد يصل إلى 6 آلاف دولار
نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام
مدارس

نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة برقم الجلوس - رابط الاستعلام

بعد زيارة مدبولي.. 10 معلومات عن أكبر مصنع سكر في العالم بالمنيا (صور)
أخبار المحافظات

بعد زيارة مدبولي.. 10 معلومات عن أكبر مصنع سكر في العالم بالمنيا (صور)
وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه
زووم

وفاة الفنان عبدالهادي بلخياط.. وسميرة سعيد تنعيه
5 صور.. أول ظهور لـ داليا البحيري بعد عملية التجميل والجمهور يعلق
زووم

5 صور.. أول ظهور لـ داليا البحيري بعد عملية التجميل والجمهور يعلق

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

لحظة بلحظة.. الأهلي 1-1 يانج أفريكانز.. ديانج يتعادل للأهلي