"ابن أخويا وبأدبه".. ضبط قائد دراجة نارية سحل طفلًا بالحبل في أسيوط

كتب : صابر المحلاوي

06:05 م 03/01/2026

ضبط قائد دراجة نارية سحل طفلًا بالحبل في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد دراجة نارية بتوثيق طفل بحبل وسحله بالطريق العام بمحافظة أسيوط.

وبالفحص، تبين عدم ورود أي بلاغات رسمية بشأن الواقعة، فيما أسفرت التحريات عن تحديد وضبط الدراجة النارية وقائدها، وتبين أنه عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط.

وبمواجهته، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه أقدم على توثيق الطفل، نجل شقيقه، وسحله باستخدام الدراجة النارية بقصد معاقبته، بدعوى سوء سلوكه وعدم استذكاره لدروسه.

وأسفر الاعتداء عن إصابة الطفل بسحجات متفرقة بالجسم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وزارة الداخلية أسيوط قائد دراجة نارية سحل طفلًا

