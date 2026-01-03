رشوة ونقل ناخبين.. ضبط 15 شخصًا خلال جولة الإعادة للنواب بـ5 محافظات

(محدث)

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية متابعة سير العملية الانتخابية خلال جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025، وتمكنت من ضبط عدد من المخالفات ومحاولات التأثير على الناخبين في محافظات الجيزة، سوهاج، البحيرة، أسوان، والمنيا.

في الجيزة، تم ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة قسم شرطة الأهرام وبحوزته مبالغ مالية بقصد توزيعها على الناخبين لحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين.

وفي سوهاج، تم ضبط شخصين بمحيط دائرتي مركز شرطة البلينا وبحوزتهما مبالغ مالية لاستخدامها في التأثير على اختيارات الناخبين.

وفي البحيرة، تم ضبط أحد الأشخاص بدائرة مركز شرطة الرحمانية وبحوزته مبالغ مالية، كما تم ضبط سائق وربة منزل أثناء قيامهما بنقل الناخبين بسيارة "ميكروباص" وحثهم على التصويت، وبحوزتهما عدد من البطاقات الشخصية، وتم التحفظ على السيارة.

وفي أسوان، تم ضبط أحد الأشخاص بمحيط دائرة مركز شرطة إدفو وبحوزته مبالغ مالية تمهيدًا لتوزيعها على الناخبين.

أما في المنيا، فقد تم ضبط 6 أشخاص بمحيط دوائر مركز شرطة دير مواس وبحوزتهم مبالغ مالية وكروت دعائية، في محاولات متكررة للتأثير على الناخبين وحثهم على التصويت لصالح أحد المرشحين بالمخالفة للقانون.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية من ضبط شخصين بمحيط دوائر قسم أول وثالث المنتزه، وبحوزتهما بطاقات الرقم القومي الخاصة ببعض المواطنين لاستخدامها في التأثير على اختيارات الناخبين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المتهمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وتُعد هذه الجولة الأخيرة في انتخابات مجلس النواب 2025، وتشمل 49 مقعدًا فرديًا يتنافس عليها 98 مرشحًا في 27 دائرة بـ10 محافظات، ويبلغ عدد الناخبين نحو 14.9 مليونًا داخل 2.230 لجنة اقتراع.

وكانت 30 دائرة قد صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإلغاء قبل حسم 3 مقاعد في الجولة الأولى، وشملت محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم.