ترامب: مادورو نُقل إلى سفينة وسيتم نقله إلى نيويورك

كتب : مصراوي

04:54 م 03/01/2026

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو نُقل إلى سفينة وسيتم نقله لاحقاً إلى نيويورك.

وأضاف ترامب خلال مكالمة هاتفية مع شبكة فوكس نيوز، أن الولايات المتحدة ستكون منخرطة بقوة في قطاع النفط في فنزويلا، مشيراً إلى أن العملية التي استهدفت مادورو تبعث إشارات.

وحذّر من أن الموالين لمادورو يواجهون مستقبلاً سيئاً إذا استمروا في ولائهم له، مؤكداً أنه لا يمكن المخاطرة بالسماح لشخص آخر بتولي زمام الأمور في فنزويلا من حيث توقف سلفه.

وأوضح أن الولايات المتحدة ستكون منخرطة في مسألة من يتولى زمام الأمور في فنزويلا، لافتاً إلى أنه يتم حالياً اتخاذ القرار بشأن الخطوة التالية المتعلقة بالقيادة الفنزويلية.

وأشار ترامب إلى أنه قال لمادورو عندما تحدث إليه قبل أسبوع: عليك الاستسلام، لكن في النهاية تعيّن علينا القيام بشيء ما.

وقال الرئيس الأميركي إن بلاده تفقد 300 ألف شخص سنوياً بسبب المخدرات، مؤكداً أنها لن تسمح بذلك بعد الآن مع أي دولة.

وأضاف أنه سيتم النظر في ما إذا كان من الممكن لماريا كورينا ماتشادو أن تقود فنزويلا، مشيراً إلى أن البلاد لديها حالياً نائبة للرئيس.

وختم ترامب بالقول إن لدى الولايات المتحدة علاقات جيدة مع الرئيس الصيني، وإن بكين لن تكون لديها مشكلة مع عملية فنزويلا، لأنها ستحصل على النفط.

رئيس فنزويلي لرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مادورو نقل إلى سفينة اعتقال الرئيس الفنزويلي مادورو سيتم نقله إلى نيويورك دونالد ترامب

