ضبط قائد سيارة طمس لوحتها وركب زجاج حاجب للرؤية في أكتوبر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات منشور مدعوم بصورة جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام قائد سيارة بطمس اللوحات المعدنية الخلفية وتثبيت زجاج حاجب للرؤية أثناء سيره بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمحافظة الجيزة.

بالفحص، أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بالصورة، وتبين أنها سارية التراخيص، كما أسفر الفحص عن عدم وجود طمس حالي باللوحات المعدنية أو زجاج معتم حاجب للرؤية.

وبسؤال مالك السيارة، المقيم بمحافظة الجيزة، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، موضحًا أنه قام بإزالة آثار الطمس من اللوحة المعدنية والزجاج المعتم عقب علمه بتداول صورة سيارته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها، وتولت الجهات المختصة اتخاذ شؤونها.