بسلاح أبيض.. ضبط "مشرد" يثير الرعب في شوارع طنطا

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر أحد المواطنين من شخص "مشرد" يرتدي ملابس عسكرية رثة ويحمل سلاحًا أبيض (كتر) ويعرض المارة للخطر بمحافظة الغربية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، أنه بعد الفحص تبين عدم ورود أي بلاغ رسمي بشأن الواقعة، وتم تحديد وضبط المشكو في حقه، مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا، وبالفحص تبين أنه يعاني من اضطراب نفسي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

