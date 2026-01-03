بعد فيديو صادم.. ضبط عامل سرق هاتف طالبة في وضح النهار بالشرقية

كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من فتاة أثناء سيرها بأحد الطرق بمحافظة الشرقية.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم السبت، إنه بالفحص تبين عدم ورود بلاغات رسمية بشأن الواقعة، وتم تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو، وباستدعائها تبين أنها طالبة ومقيمة بدائرة مركز شرطة أبو كبير، وقررت أنه بتاريخ أول الشهر الجاري، وأثناء سيرها بأحد شوارع دائرة المركز، قام أحد الأشخاص بسرقة هاتفها المحمول بأسلوب الخطف ولاذ بالفرار.

وأضاف البيان أنه أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة، وتبين أنه عامل ومقيم بدائرة مركز شرطة فاقوس، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

