الجنايات تقضي بإجماع الآراء بإعدام قاتل "أطفال اللبيني" (فيديو)

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر–الإسكندرية الصحراوي، بإجماع آراء أعضاء الدائرة، بالإعدام شنقًا لقاتل "أطفال اللبيني" في القضية المعروفة إعلاميًا باسم "أطفال فيصل"، بعد إبداء مفتي الجمهورية الرأي الشرعي في أوراق الدعوى.

وترأس هيئة الدائرة المستشار حسين مسلم محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد فاروق وهشام نصر، ووكيل النائب العام محمد هشام رشاد، وسكرتارية صلاح مصطفى وأبو بكر طه.

وأسندت النيابة العامة في القضية رقم 50416 لسنة 2025 جنايات الهرم، والمقيدة رقم 2964 لسنة 2025، للمتهم "أحمد م."، صاحب محل طيور وأدوية بيطرية، تهمة القتل عمدًا للمجني عليها "ز" مع سبق الإصرار وعقد العزم، بعدما أوعز له شيطانه بالانتقام منها لكشفها أمر علاقتهما.

وأعد المتهم للمجني عليها مشروبًا – عصير مانجو – دس فيه مادة فوسفيد الزنك، وهي مادة سامة للفئران، بالإضافة إلى مركبات فسفورية ومبيدات حشرية ومواد تخدير "كتالار" وعقار الكوتيابكس، قصدًا لقتلها، ما أدى إلى وفاتها وفقًا لتقرير الصفة التشريحية.

كما قتلت النيابة أن المتهم عمدًا المجني عليهم الأطفال "مصطفى وسيف الدين وجني" مع سبق الإصرار، بعد أن أتم مخططه الإجرامي، إذ أعد لهم مشروبًا دس فيه مواد فسفورية ومبيدات حشرية ومواد تخدير وعقار الكوتيابكس.

وأصطحب المتهم الطفل الأصغر "مصطفى" إلى المصرف المائي وألقاه فيه، مقصودًا من ذلك قتله، ما أدى إلى وفاته نتيجة الغرق (إسفكسيا).

وتابعت النيابة العامة أن المتهم، وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام "سعيد أ." في تزوير محرر رسمي وهو دفتر استقبال مستشفى القصر العيني عن يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، حيث أُثبت باسم مزيف "علي محمد" لتسهيل هروبه من واقعة إزهاق روح المجني عليها "زيزي م."

