الداخلية تضبط 600 ألف لعبة نارية خلال حملات أمنية مكثفة



استمرارًا لجهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، كثفت الأجهزة الأمنية حملاتها لملاحقة وضبط المتورطين.

ضبط 600 ألف لعبة نارية

وأسفرت الحملات، التي نفذها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، عن ضبط 52 قضية تضمنت أكثر من 600 ألف قطعة ألعاب نارية متنوعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

خدمة جديدة من النيابة العامة للاطلاع على المخالفات المرورية (تفاصيل)



علم مستفز و6 مصابين.. الداخلية تكشف كواليس فيديو كرداسة ومفاجأة بشأن السائق