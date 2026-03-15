بابا الفاتيكان يطالب بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

كتب : د ب أ

03:42 م 15/03/2026

البابا ليو، بابا الفاتيكان

طالب بابا الفاتيكان ليو الرابع عشر بوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط اليوم الأحد، في أقوى تصريحاته حتى الآن، موجها كلامه بشكل مباشر إلى القادة الذين شنوا الحرب في إيران.

وقال ليو "بالنيابة عن مسيحيي الشرق الأوسط وجميع النساء والرجال ذوي النوايا الحسنة، أناشد المسؤولين عن هذا الصراع وقف إطلاق النار، حتى تفتح قنوات الحوار من جديد. فالعنف لا يمكن أن يؤدي أبدا إلى العدالة والاستقرار والسلام الذي ينتظره الشعب".

ولم يذكر البابا ليو الولايات المتحدة أو إسرائيل بالاسم في تصريحاته في ختام القداس ظهر اليوم الأحد. لكن أول بابا أمريكي في التاريخ أشار إلى الهجمات التي استهدفت مدرسة، في إشارة واضحة إلى الهجوم الصاروخي الذي استهدف مدرسة ابتدائية في إيران في الأيام الأولى للحرب والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 165 شخصا، معظمهم من الأطفال.

وقال مسؤولون أمريكيون إن معلومات استخباراتية قديمة هي التي أدت على الأرجح إلى شن الولايات المتحدة الهجوم وأن تحقيقا يجرى الآن.

وقال ليو إنه على صلة بأسر ضحايا الهجمات التي استهدفت المدارس والمستشفيات ومراكز الإيواء. وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تداعيات الحرب في لبنان، حيث تحذر منظمات الإغاثة من أزمة إنسانية.

وأضاف أن "محنة المجتمعات المسيحية في جنوب لبنان تثير قلقا بشكل خاص للفاتيكان، حيث لطالما مثلت هذه المجتمعات حصنا منيعا للمسيحيين في جميع أنحاء المنطقة ذات الأغلبية المسلمة".

