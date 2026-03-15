محافظ المنوفية يستبعد مدير مستشفى قويسنا ويحيل المخالفات للنيابة

كتب : أحمد الباهي

03:41 م 15/03/2026

محافظ المنوفية داخل مستشفى قويسنا

وجه اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية، اليوم الأحد، باستبعاد مدير مستشفى قويسنا المركزي وعدد من المختصين لضعف الإشراف الإداري وتقصيرهم في مهام العمل وأحال عددًا من المخالفات إلى النيابة الإدارية لإعمال شئونها.

جاء القرار عقب جولة مفاجئة لمحافظ المنوفية الأسبوع الماضي بالمستشفى ورصده لمجموعة من المخالفات استنادًا إلى تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة ومذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام.

إخفاقات الإدارة الداخلية

كشف التقرير ضعف الإشراف الإداري وعدم تنظيم سير العمل وتقاعس في متابعة تنفيذ القوانين واللوائح إضافة إلى إهمال منظومة النظافة بالمستشفى وعدم الالتزام بساعات العمل الأسبوعية للأطباء والنواب وتنظيم جداول النوبتجيات بما يخالف اللوائح، والتجاوز في أيام الراحة وضعف متابعة كشوف الحضور والانصراف وشهريات الغياب.

تكليفات صارمة للمتابعة

شدد محافظ المنوفية على وكيل وزارة الصحة بتكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة على المستشفى، وتكليف الشئون المالية والإدارية بتوزيع المهام وفق الهيكل التنظيمي ومراجعة بنود عقد منظومة النظافة والإشراف المباشر على دفاتر النوبتجيات والراحات والالتزام بساعات العمل الأسبوعية، لضمان حسن سير العمل وحفظ الصالح العام.

المنوفية مستشفى قويسنا محافظ المنوفية مخالفات إدارية النيابة الإدارية

