كتب : د ب أ

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ونظيره الفرنسي جان نويل بارو هاتفيًا اليوم الأحد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم أن الوزير بن فرحان تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جرى خلاله "بحث المستجدات في المنطقة وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".

ويأتي الاتصال بعد يومين من اتصال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.