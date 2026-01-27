إعلان

عيد الشرطة الـ74.. الداخلية تنظم معرضًا للمعدات والتجهيزات بأكاديمية الشرطة

كتب : علاء عمران

11:15 ص 27/01/2026

وزارة الداخلية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon
كتب- علاء عمران:
تنظم وزارة الداخلية، صباح اليوم الثلاثاء، معرضًا للتجهيزات والمعدات بأرض العروض في أكاديمية الشرطة، لتسليط الضوء على التطورات الحديثة في منظومة العمل الشرطي والخدمات الجماهيرية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بعيد الشرطة الـ74.
ويستعرض المعرض أحدث المعدات والتقنيات الأمنية المستخدمة في مختلف قطاعات الوزارة، بما في ذلك التطويرات الخاصة بخدمات المواطنين، والتكنولوجيا الحديثة لمتابعة وتحليل المعلومات، وأنظمة الحماية المدنية، ومعدات مكافحة الجرائم والمرور، إلى جانب استحداث خدمات رقمية لتسهيل الإجراءات على الجمهور.
ويشارك في المعرض عدد من مساعدي وزير الداخلية والقيادات الأمنية ورجال الشرطة، إلى جانب ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وطلبة المدارس والجامعات والمعاهد العسكرية والأزهرية، بالإضافة إلى وفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة، والهيئات الإعلامية والصحفية، والرياضيين والفنانين، وأسر الشهداء ومصابي الشرطة والعاملين المخضرمين وأسرهم.
كما أعد قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية سلسلة من الأغاني الوطنية والعروض الموسيقية بمناسبة عيد الشرطة الـ74، لتعكس قيم الانتماء والتضحية التي جسدها رجال الأمن على مدار التاريخ.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية عيد الشرطة أرض العروض في أكاديمية الشرطة معرض للمعدات والتجهيزات بأكاديمية الشرطة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
زووم

حدث بالفن | حقيقة تدهور حالة عادل إمام الصحية وأزمات نادر أبو الليف وجورجينا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 27-1: تحقيق أهداف لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
علاقات

ساعات الصيام في رمضان 2026.. تعرف على أطول وأقصر الأيام في مختلف البلدان
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الثلاثاء

تعليمات جديدة من السكة الحديد بشأن رمضان 2026 - مستند
أخبار مصر

تعليمات جديدة من السكة الحديد بشأن رمضان 2026 - مستند

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان