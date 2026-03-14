مصرع عامل فى البحيرة

لقي عامل مصاعد مصرعه، اليوم السبت، إثر سقوط أجزاء من جدار الطابق العاشر عليه أثناء تأديته عمله في صيانة مصعد داخل عمارة "جمعية رجال الأعمال"، بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد بوقوع حادث داخل عمارة "جمعية رجال الأعمال"، بدائرة المركز.

انتقال الأجهزة الأمنية لموقع الحادث

انتقلت قوة من ضباط المباحث، وسيارات الإسعاف، إلى موقع البلاغ، وتبين أثناء المعاينة أن عامل مصاعد كان يباشر عمله في صيانة مصعد العمارة بالطابق السابع، وفوجئ بسقوط أجزاء من جدار الطابق العاشر عليه بشكل مفاجئ.

بيانات المتوفى

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين وفاة حامد محمود عبد العال، 47 عاما، والمقيم بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

جرى نقل الجثمان إلى مستشفى إيتاي البارود العام، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.