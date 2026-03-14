فيديو منافي في نهار رمضان.. نهاية "سائق الجيزة" في قبضة المباحث

ألقت أجهزة الأمن العام بوزارة الداخلية، القبض على سائق ميكروباص لقيامه بتشغيل مقطع فيديو منافي للآداب العامة، حال استقلال الركاب بالجيزة.

ورصدت أجهزة الأمن مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تضرر إحدى السيدات من قيام قائد سيارة "ميكروباص" بتشغيل مقطع فيديو منافي للآداب حال استقلالهما السيارة رفقته بالجيزة.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات من تحديد السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "ميكروباص منتهية التراخيص"، والقبض على قائدها وقت ارتكاب الواقعة "سائق"، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بالقليوبية، و بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

تحفظت الأجهزة الأمنية على "الميكروباص"، واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال قائدها.



