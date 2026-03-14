وجه المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية وغرف العمليات بالمحافظة، لضمان التعامل الفوري مع أي تداعيات قد تنجم عن موجة التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة خلال الفترة الحالية، وذلك تزامناً مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

متابعة لغرفة العمليات ومركز السيطرة

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة للمرافق العامة من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، مشدداً على استمرار التنسيق والربط على مدار الساعة مع غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن، لضمان الاستجابة الفورية لأي بلاغات طارئة وحماية الأرواح والممتلكات.

تأمين شبكات الصرف وأعمدة الإنارة

وشدد المهندس عمرو لاشين على مراجعة جاهزية شبكات الصرف الصحي وبالوعات الأمطار للتأكد من كفاءتها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال عزل أعمدة الإنارة بالشوارع والميادين وتأمينها تماماً، كإجراء احترازي حفاظاً على سلامة المواطنين من مخاطر الصعق الكهربائي.

تنظيم حركة الملاحة والمرور

وفيما يخص حركة النقل، أصدر المحافظ تعليمات بوقف حركة العبارات النيلية والمراكب والعائمات السياحية في حال اشتداد الرياح المحملة بالأتربة وانعدام الرؤية الأفقية، على أن تستأنف الحركة فور تحسن الأحوال الجوية.

وفي السياق ذاته، كثفت إدارة المرور من تنبيهاتها لسائقي الحافلات والمركبات بضرورة توخي الحذر الشديد، خاصة على الطرق السريعة الحيوية مثل (أسوان/ القاهرة الصحراوي الغربي) و(أسوان/ أبو سمبل البري)، للحد من مخاطر الحوادث الناتجة عن تدهور الرؤية.

تحذيرات الأرصاد ونصائح للمواطنين

تأتي هذه الإجراءات بالتوازي مع تقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية التي تشير إلى حالة من عدم الاستقرار الجوي ونشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة مع احتمالية سقوط أمطار.

وتهيب محافظة أسوان بالمواطنين توخي الحذر خلال فترات العواصف الترابية، وتجنب الوقوف بالقرب من الأشجار أو اللافتات المعدنية أو أعمدة الإنارة، مع ضرورة متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن المحافظة وهيئة الأرصاد بانتظام.