فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي يُنقذ حياة فتاة ابتلعت "دبوس طرحة"

كتب : أسامة علاء الدين

09:02 م 14/03/2026
    فريق طبي يستخرج دبوس طرحة من حنجرة فتاة (4)
    فريق طبي يستخرج دبوس طرحة من حنجرة فتاة (2)
    فريق طبي يستخرج دبوس طرحة من حنجرة فتاة (3)

نجح فريق طبي بمستشفى بنها الجامعي في إنقاذ فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا، بعد استخراج جسم غريب «دبوس طرحة» كان عالقًا في مدخل الحنجرة، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والأستاذ الدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والأستاذ الدكتور عمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها.

استقبال الحالة وإجراء الفحوصات اللازمة

واستقبل قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى المريضة وهي تعاني من آلام شديدة في الرقبة وصعوبة حادة في التنفس، وعلى الفور تم إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة التي أكدت استقرار الدبوس في منطقة دقيقة بمدخل مجرى التنفس، ما شكّل خطورة على حياتها.

تجهيزات العملية الجراحية

وجرى التعامل الفوري مع الحالة تحت إشراف وتوجيه الأستاذ الدكتور سامر بديع رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة، والأستاذ الدكتور إيهاب سعيد رئيس قسم التخدير، وبمتابعة الدكتور محمد النمس مدرس الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة سمر جمال مدرس مساعد التخدير، حيث تم تجهيز المريضة فورًا لإجراء العملية.

استخراج الدبوس باستخدام منظار الحنجرة

وقام الفريق الطبي الذي ضم الدكتور عبد الرحمن الباهي مدرس مساعد جراحة الأنف والأذن والحنجرة، والدكتورة فاطمة رضا طبيب مقيم بالقسم، والدكتور أحمد عافية طبيب تخدير، والدكتور محمود جمال طبيب تخدير، باستخدام منظار الحنجرة لاستخراج الجسم الغريب تحت تأثير التخدير الكلي وبدقة متناهية، دون حدوث أي مضاعفات.

استقرار الحالة الصحية للمريضة

وأكدت إدارة المستشفى أن الحالة الصحية للمريضة مستقرة تمامًا، وتخضع حاليًا للمتابعة الطبية لتلقي العلاج اللازم حتى تماثلها للشفاء التام ومغادرتها المستشفى، مشيرة إلى أن هذه العملية الناجحة تؤكد كفاءة الكوادر الطبية بمستشفيات جامعة بنها وجاهزيتها للتعامل مع الحالات الحرجة والدقيقة على مدار الساعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مستشفى بنها الجامعي إنقاذ فتاة من الاختناق جامعة بنها جراحة في الحنجرة

