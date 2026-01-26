سارق على موتوسيكل يسحل سيدة ويهرب بالحقيبة بالقاهرة

كشفت التحريات ملابسات منشور مدعوم بصور متداولة بمواقع التواصل الاجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قائد دراجة نارية بسرقة حقيبة والدته وسحلها بالطريق وإحداث إصابتها ولاذ بالفرار بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم وجود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر (مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر) وبسؤاله قرر بأنه حال سير والدته بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس عرض عليها قائد دراجة نارية توصيلها لمسكنها وعقب ذلك قام بمغافلتها وخطف حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى – هاتف محمول) وفر هارباً بالدراجة النارية مما أدى لسقوطها أرضاً وإصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة القليوبية) وبحوزته (الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة ) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليه.