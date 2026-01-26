الحكم على هدير عبدالرازق وطليقها في قضية الفيديوهات الفاضحة اليوم

بعد إيقاف تنفيذ العقوبة.. ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟

تصدر محكمة القاهرة الإقتصادية، اليوم الإثنين، حكمها على أوتاكا والبلوجر هدير عبدالرازق، لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بإحالة البلوجر هدير عبد الرازق وطليقها البلوجر أوتاكا إلى المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، وذلك لاتهامهما بنشر وعرض مقاطع مرئية جديدة خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت نيابة القاهرة الجديدة، قررت إحالة البلوجر أوتاكا، طليق البلوجر هدير عبد الرازق، للمحاكمة العاجلة، في واقعة اتهامه بغسل أموال حصيلة تجارة المخدرات قيمتها 12 مليون جنيه، ونشر فيديوهات خادشة للحياء.

واعترف صانع المحتوى محمد أوتاكا خلال التحقيقات، بقيامه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة للحياء العام وتتنافى مع قيم وأخلاق المجتمع، مؤكدًا أنه كان يصور ويبث هذه المقاطع من داخل شقته بمدينة الشروق في القاهرة بهدف تحقيق مشاهدات مرتفعة وجني أرباح مالية من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأقر محمد أوتاكا بحيازته لمادة الكوكايين المخدرة بقصد الإتجار، وهي الواقعة التي ضُبط خلالها متلبسًا بحوزته كميات من الكوكايين والحشيش.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على البلوجر محمد أوتاكا طليق البلوجر هدير عبد الرازق ، بتهمة نشر محتوى خادش للحياء العام، بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة.

وتلقت الأجهزة الأمنية، العديد من البلاغات، ضد البلوجر محمد أوتاكا صانع محتوى لنشره مقاطع فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى، تتضمن ألفاظ خادشة للحياء، تمثل خروجاً سافراً على الآداب العامة.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور مقيم بدائرة قسم شرطة الشروق بالقاهرة، وبحوزته كمية من مخدرى "الحشيش، الكوكايين".

