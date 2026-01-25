إعلان

مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين بدل الفرامل عند إشارة مرور | فيديو وصور

كتب : مصراوي

03:27 م 25/01/2026 تعديل في 03:33 م
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين (2)
  • عرض 4 صورة
    مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين (5)
  • عرض 4 صورة
    مسنة تصدم 7 سيارات بعد الضغط على البنزين (4)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

تسببت سائقة مسنة تبلغ من العمر 83 عامًا في حادث سير بمدينة جورجيا الأمريكية، بعدما ضغطت عن طريق الخطأ على دواسة البنزين بدل الفرامل عند اقترابها من إشارة مرور حمراء، ما أدى إلى اصطدام سيارتها بـ 7 مركبات متوقفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت شاهدة العيان ريسا ويلهايت لقناة WRCB إن الحادث وقع بسرعة مفاجئة، بينما أكدت المراسلة سييرا روكر أن شرطة ولاية جورجيا تواصل التحقيق في الواقعة، دون تقديم أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.

اقرأ أيضا:

إحالة أوراق المتهم الأول بقتل سائق أوبر حلوان وإلقاء جثمانه في منطقة جبلية للمفتي

في حالة حرجة.. سائق رئيسة حي التبين يدهس طفلا أثناء عبوره الطريق

"بالأسعار ومدة الاستلام".. كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي من المنزل؟

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سائقة مسنة حادث تصادم إشارة مرور

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مع قفزة الطلب.. هل يعاني السوق من نقص حاد في السبائك؟ شعبة الذهب ترد
اقتصاد

مع قفزة الطلب.. هل يعاني السوق من نقص حاد في السبائك؟ شعبة الذهب ترد
مات رافعًا إصبع التشهد.. اللحظات الأخيرة في حياة "عوض" ضحية حادث المنيا
أخبار المحافظات

مات رافعًا إصبع التشهد.. اللحظات الأخيرة في حياة "عوض" ضحية حادث المنيا
غطاس الخير" يلبي النداء.. "الدولار" يقتحم بحر أبو الأخضر لانتشال فتاة منيا
أخبار المحافظات

غطاس الخير" يلبي النداء.. "الدولار" يقتحم بحر أبو الأخضر لانتشال فتاة منيا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
زووم

"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري
رياضة محلية

"كنا بندخن سوا".. مدرب المنتخب السابق يروي موقفًا طريفًا مع محمود الجوهري

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

الدولار ينخفض إلى 47 جنيها لأول مرة منذ 20 شهرا
"MBC" تعلق على تصريحات أحمد سعد المثيرة للجدل بشأن "the voice"
"على قد الإيد".. نصائح ذهبية لضبط ميزانية شهر رمضان
البنك الأهلي يحذر عملاءه من هذه الرسائل
حركة وزارية كبيرة خلال ساعات.. أحمد سالم يعلق على خطاب الرئيس السيسي