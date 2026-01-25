بعد إيقاف تنفيذ العقوبة.. ماذا دار في استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه سنة؟

وكالات

تسببت سائقة مسنة تبلغ من العمر 83 عامًا في حادث سير بمدينة جورجيا الأمريكية، بعدما ضغطت عن طريق الخطأ على دواسة البنزين بدل الفرامل عند اقترابها من إشارة مرور حمراء، ما أدى إلى اصطدام سيارتها بـ 7 مركبات متوقفة. وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وقالت شاهدة العيان ريسا ويلهايت لقناة WRCB إن الحادث وقع بسرعة مفاجئة، بينما أكدت المراسلة سييرا روكر أن شرطة ولاية جورجيا تواصل التحقيق في الواقعة، دون تقديم أي تفاصيل إضافية في الوقت الحالي.

