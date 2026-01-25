إعلان

بعد تحديث 2026.. طريقة الاستعلام عن مخالفات المرور وتقديم تظلم مجانًا

كتب : صابر المحلاوي

09:00 ص 25/01/2026

الاستعلام عن مخالفات المرور

كتب- صابر المحلاوي:

أطلقت النيابة العامة عبر موقعها الإلكتروني خدمات نيابات المرور الرقمية، لتسهيل إجراءات الاستعلام عن المخالفات المرورية بأنواعها المختلفة، وتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

خطوات الاستعلام عن المخالفات:

الدخول على موقع النيابة العامة

اختيار خدمة الاستعلام، ثم الضغط على مخالفات رخص المركبة.

إدخال أرقام وحروف لوحة السيارة، والضغط على إجمالي المخالفات.

مع التحديث الأخير، أصبح عرض تفاصيل المخالفات والمبالغ المستحقة مرتبطًا بإدخال الرقم القومي لصاحب الرخصة ورقم الهاتف المسجل بالمرور، لضمان حماية الخصوصية ومنع الاستعلام غير المصرح به.

استخراج شهادة المخالفات أونلاين:

اختيار خدمة استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة.

إدخال الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل بالمرور.

تسجيل بيانات العنوان المراد توصيل الشهادة إليه.

دفع رسوم الشهادة 50 جنيهًا، مع 15 جنيهًا رسوم التوصيل، والدفع إلكترونيًا عبر بطاقة فيزا.

كما تتيح المنصة تقديم تظلم على المخالفات المرورية مجانًا، دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور، بما يسرّع عملية البت في التظلمات ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.

خطوات الاستعلام عن المخالفات استخراج شهادة المخالفات أونلاين المخالفات المرورية الاستعلام عن المخالفات المرورية النيابة العامة

