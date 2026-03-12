فيديو "إباحي" كشف لغز جريمة نص الليل في "شقة الدقي" ..ماذا حدث؟



قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، إحالة سوداني إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بقتل شاب خنقًا بقفيز بلاستيك كونه قام بنشر مقطع فيديو على موقع إباحي.

ووجهت النيابة في القضية رقم 14242 لسنة 2025 الدقي، أن "أحمد .ر" (سوداني) قتل عمدًا المجني عليه "خالد ا"، مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر اكتشافه نشر المجني عليه على أحد المواقع الإباحية بعض المقاطع المرئية (فيديو) تتضمن ممارستهما الفجور سويا.



وتابعت النيابة العامة أن المتهم، أعد لتنفيذ مخططه الإجرامي "فقيز بلاستيكي "، ولما تقابل مع المجني عليه داخل شقته بالدقي، انتظر حتى تعاطيا سويا مواد مخدرة، ليستغل ضعف قوته وما أن ظفر به حتى شرع في تكبيله بالقفيز إلا أن المجني عليه قاومه، فسدد له لكمات وضربات في جسده قاصدا إزهاق روحه حتى فارق الحياة.



وأوضحت النيابة أن المتهم سرق مبلغ مالي من المجني عليه وهاتفه، و القاه في القمامة خوفًا من اكتشاف أمره.



وكشفت تحريات المباحث وفق أوراق الدعوى أن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليه إثر مشاهدة المتهم عبر الانترنت عدة مقاطع مصورة ممارسته الفجور مع المجني عليه مما أثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه خشية افتضاح أمره واعد لذلك الغرض قفيز بلاستيكي و كمامة طبية وانتقل إلى شقته و تعاطيا الحشيش سويا ونفذ خطته بأن كبل المجني عليه بالقفيز إلا أنه قاوم فكال له عدة ضربات وكتم أنفاسه بيده حتى أزهق روحه واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي ولاذ بالفرار.

