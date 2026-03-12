إعلان

فيديو "إباحي" كشف لغز جريمة نص الليل في "شقة الدقي" ..ماذا حدث؟

كتب : رمضان يونس

08:13 م 12/03/2026

متهم في قفص الاتهام ـ أرشيف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


قررت نيابة شمال الجيزة الكلية، برئاسة المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول، إحالة سوداني إلى محكمة الجنايات المختصة، على خلفية اتهامه بقتل شاب خنقًا بقفيز بلاستيك كونه قام بنشر مقطع فيديو على موقع إباحي.

ووجهت النيابة في القضية رقم 14242 لسنة 2025 الدقي، أن "أحمد .ر" (سوداني) قتل عمدًا المجني عليه "خالد ا"، مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم المصمم على قتله إثر اكتشافه نشر المجني عليه على أحد المواقع الإباحية بعض المقاطع المرئية (فيديو) تتضمن ممارستهما الفجور سويا.


وتابعت النيابة العامة أن المتهم، أعد لتنفيذ مخططه الإجرامي "فقيز بلاستيكي "، ولما تقابل مع المجني عليه داخل شقته بالدقي، انتظر حتى تعاطيا سويا مواد مخدرة، ليستغل ضعف قوته وما أن ظفر به حتى شرع في تكبيله بالقفيز إلا أن المجني عليه قاومه، فسدد له لكمات وضربات في جسده قاصدا إزهاق روحه حتى فارق الحياة.


وأوضحت النيابة أن المتهم سرق مبلغ مالي من المجني عليه وهاتفه، و القاه في القمامة خوفًا من اكتشاف أمره.


وكشفت تحريات المباحث وفق أوراق الدعوى أن خلافا نشب بين المتهم والمجني عليه إثر مشاهدة المتهم عبر الانترنت عدة مقاطع مصورة ممارسته الفجور مع المجني عليه مما أثار حفيظته فاختمرت في ذهنه فكرة التخلص منه خشية افتضاح أمره واعد لذلك الغرض قفيز بلاستيكي و كمامة طبية وانتقل إلى شقته و تعاطيا الحشيش سويا ونفذ خطته بأن كبل المجني عليه بالقفيز إلا أنه قاوم فكال له عدة ضربات وكتم أنفاسه بيده حتى أزهق روحه واستولى على هاتفه المحمول ومبلغ مالي ولاذ بالفرار.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جريمة الدقي وداني يقتل شاب لنيابة العامة لجيزة ريمة نص الليل يديو إباحي سر جريمة الدقي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف أوقع الحشيش شقيق الفنانة رنا رئيس في "كمين زايد" كفالة تنهي الأزمة
أخبار وتقارير

كيف أوقع الحشيش شقيق الفنانة رنا رئيس في "كمين زايد" كفالة تنهي الأزمة
موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات
أخبار وتقارير

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في جميع المحافظات
رامز جلال يستقبل روجينا:" الزوجة المفترية"في رامز ليفل الوحش
دراما و تليفزيون

رامز جلال يستقبل روجينا:" الزوجة المفترية"في رامز ليفل الوحش
وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
أخبار وتقارير

وزير العمل يعلن موعد وعدد أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص رسميًا
ترامب يهدد إيران نوويًا ومجتبى خامنئي يرد بإغلاق مضيق هرمز.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

ترامب يهدد إيران نوويًا ومجتبى خامنئي يرد بإغلاق مضيق هرمز.. ما القصة؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

الجيش الأمريكى: حريق على متن حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد فورد"
ألغاز "مجتبى" على X.. موقعه أمريكا وتوثيق خلال "دقائق"
مصطفى كامل يعلن استقرار حالة هاني شاكر الصحية وسفره إلى فرنسا