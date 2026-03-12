اندلع حريق داخل شقة بمركز أبو النمرس جنوب الجيزة، الخميس، أسفر عن حالة وفاة.

تحريات الرائد وليد كمال رئيس المباحث بينت أن حريقا شب داخل عقار مكون من طابق واحد بشارع المنصورة تحديدا الطابق الأول.

الحماية المدنية عملت على إخماد الحريق ولدى انتهاء عملية السيطرة عُثر على جثة مكان البلاغ، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا لحين وصول المعمل الجنائي والنيابة العامة لكشف ملابسات الواقعة.