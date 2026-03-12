رقص فاضح في رمضان.. مباحث الآداب تنهي رحلة صناعتي محتوى بالعامرية
كتب : مصراوي
رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر سيدتين مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.
بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما "لإحداهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى والأدوات المستخدمة فى التصوير.
واعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لاستقطاب راغبى المتعة بدون تمييز مقابل مبالغ مالية.
