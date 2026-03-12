إعلان

رقص فاضح في رمضان.. مباحث الآداب تنهي رحلة صناعتي محتوى بالعامرية

كتب : مصراوي

08:50 م 12/03/2026

صانعتا محتوى

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة نشر سيدتين مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامهما بالرقص بملابس خادشة للحياء والتلفظ بألفاظ خارجة تتنافى مع القيم المجتمعية.

رقص فاضح

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما "لإحداهما معلومات جنائية" حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية وبحوزتهما 3 هواتف محمولة بفحصهم تبين احتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى والأدوات المستخدمة فى التصوير.

واعترفتا بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعى؛ لاستقطاب راغبى المتعة بدون تمييز مقابل مبالغ مالية.

صانعة محتوى رقص ملابس خادشة للحياء ألفاظ خارجة مباحث الآداب

